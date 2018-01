Infostart.hu – önálló internetes médiumként újult meg Magyarország egyik legelső hírportálja

Új címen, az Infostart.hu oldalon érhető el az InfoRádió megújuló hírportálja. A változás csak kis mértékben érinti olvasóinkat, az oldal tartalmát nemcsak az új cím beírásával lehet elérni, hanem még a régivel is, és hozzáférhető maradt a portál korábbi több mint 300 ezer cikke is.

Ezzel a lépéssel immár a nevünkben is jelezzük, hogy ez a hírportál már nem csupán az InfoRádió weboldala, hanem önálló médiatermék. Az Infostart.hu oldalon is hiteles, megbízható és releváns hírszolgáltatást kínálunk a nap 24 órájában azoknak, akik valóban csak a hírekre kíváncsiak, hogy önálló véleményt alkothassanak. Az InfoRádióval együttműködve - a hírrádiótól megszokott tárgyilagos és megbízható megközelítésben - friss hírekkel, elemzésekkel, interjúkkal informáljuk Önöket, de új, önálló, saját cikkeket, audiovizuális tartalmakat is készítünk majd.

Az oldal felépítése marad a régi, újdonság viszont, hogy a jobb felső sarokban az InfoRádió fül alatt elérhetik a hírrádió tematikus magazinműsorinak teljes, kereshető hangtárát, ahonnan akár le is tölthetik az adásokat. A címlap jobb oldalán pedig, az InfoRádió felirat alatt, a megszokott okosrádió-felületen továbbra is meghallgathatók a legfrissebb politikai, gazdasági, sport-, időjárási vagy közlekedési hírek.

A névváltás csak egy kezdeti, fontos lépés a hírportál megújulásában, márciusban újabb látványos átalakulás jön: felfrissített külsővel, teljesen új portálmotorral jelenik majd meg az Infostart. Addig is olvassa a cikkeinket, hallgassa a hanganyagainkat, kövessen minket a Facebookon és a YouTube-on is!

