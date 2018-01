A DK nem fizeti be az Állami Számvevőszék által kiszabott bírságot

A Demokratikus Koalíció (DK) nem fizeti be azt a 16 millió forintos bírságot, amit az Állami Számvevőszék (ÁSZ) tiltott párfinanszírozás miatt vetett ki rájuk - közölte a DK ügyvezető alelnöke.

Molnár Csaba hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy az ÁSZ szerint a piaci ár alatt bérlik az irodáikat, de a hozzájuk eljuttatott határozatból még az sem derül ki, hogy pontosan melyik irodákról van szó.

A kampányfőnök úgy fogalmazott: az Állami Számvevőszék 2017 végére bebizonyította, hogy a Fidesz politikai megrendelésére dolgozik, mert egymás után bünteti milliókra az ellenzéki pártokat. A választás előtt néhány hónappal el akarják venni az ellenzéknek járó állami támogatás egy jelentős részét - értékelt.

A DK levelet írt a számvevőszéknek, jelezve, hogy törvénytelennek tartja a bírságot, ezért "tőlünk egyetlen egy fityinget nem fognak látni" - mondta Molnár Csaba, hozzátéve, uniós intézményekhez is fordulnak az ügyben. Kilátásba helyezte, hogy egy esetleges kormányváltás után bíróság elé állítják az Állami Számvevőszék elnökét, Domokos Lászlót és "társait".

A DK azt szeretné, ha az Együtt-et is be lehetne vonni az ellenzéki együttműködésbe, erről hétfőn is tárgyalni fognak - reagált arra a felvetésre, hogy az MSZP Bangóné Borbély Ildikót akarja indítani abban a csepeli körzetben, ahol négy éve az Együtt politikusa, Szabó Szabolcs nyert.

Az MSZP és a DK között egyértelmű megállapodás született arról, hogy a korábbi győzteseket újra elindítják egyéni körzetükben. A megállapodás során a DK azt is képviselte, hogy Szabó Szabolcs és a függetlenként a parlamentbe kerülő Kész Zoltán is induljon újra, és "ebben nem volt vita a felek között" - emelte ki az alelnök.

Azt is megjegyezte: ha Szabó Szabolcs korábban győzni tudott Csepelen, akkor a logika is azt diktálja, hogy ő induljon újra.

Molnár Csaba összegzésként azt mondta, bízik benne, hogy a szocialisták megértik, nem lehet olyan konstrukciót létrehozni, amelyben a fideszes Németh Szilárd megszerzi azt a mandátumot, amelyet 2014-ben "közösen" elvettek tőle.

