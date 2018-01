Itthon melegrekordok dőltek, másutt hóviharok tombolnak

Megdőlt a hajnali és a nappali országos melegrekord is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt közölte: Mohácson vasárnap napközben 17,7 fok volt, ez 1 tized fokkal melegebb a 2001-ben Kiskunhalason mért értéknél. Dunaújvárosban a hajnali órákban csak 10,2 fokig hűlt le a levegő, a korábbi csúcs 9,9 Celsius-fok volt, ezt 1994-ben Pápán mérték. Szombaton is megdőlt a hajnali és a nappali melegrekord is, az ország több pontján 17 foknál melegebb volt.

Akülgazdasági és külügyminiszter szerint rendkívüli időszak elé néz az ország, ilyenkor szükség van az egységre. Szijjártó Péter arra reagált, hogy az Európai Bíróság elé került az Európai Bizottság kvótaügyi keresete a Magyarország, Csehország és Lengyelország ellen indított kötelezettségszegési eljárásban. A miniszter hangsúlyozta: a kormány nem akarja sorsára hagyni a nehéz helyzetben lévőket, azonban nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell elvinni a válságrégiókba.

Csaknem 300 ezerre nőtt az egynapos sebészeti ellátások száma az elmúlt 7 évben - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence ismertette: az egynapos ellátások a betegeknek előnyt jelentenek, mivel kisebb megterheléssel járnak, kisebb a műtéti seb, kevesebb időt kell a kórházban tölteni,csökken a gyógyulási idő, kevesebb a szövődmények esélye, és kisebb a munkából kiesés időtartama is.

Csaknem 10 kilométeres volt a torlódás vasárnap napközben az M1-es autópályán a hegyeshalmi határátkelőnél Ausztria felé. A forgalom estére vált csak ismét zavartalanná. A torlódás a Kelet-Európából Nyugat-Európába visszatérő vendégmunkások miatt alakult ki.

Több ezer autós rekedt a hóban a spanyol utakon. Madrid és Segovia között százak kényszerültek arra, hogy járművükben töltsék az egészéjszakát. A spanyol hadsereg 250 katonát küldött az autósok kiszabadítására. A spanyol meteorológiai szolgálat erős széllel kísértújabb havazásra és esőzésre figyelmeztetett.

Csaknem 100 millió embert érint a téli ítéletidő az Egyesült Államok északkeleti partvidékén. A hóviharoknak és a sarkvidéki hidegnek 20 halálos áldozata volt az elmúlt napokban, a légi közlekedésátmenetileg megbénult. Jeges szélviharok sújtották a többi között Maine, New Hampshire, Vermont, Rhode Island, New York és Maryland államokat. A meteorológiai előrejelzések szerint további sűrű havazás várható, viharos szelekre lehet számítani.

Nem terrortámadás volt a Stockholm egyik külvárosában, egy metróállomásnál történt robbanás, amelyben egy ember meghalt, egymásik megsérült. Egy hatvanas éveiben járó férfi életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség szerint a férfi felvett a földről egy tárgyat, amely azonnal felrobbant. Egy nő sérülései nem súlyosak.

Franciaországban a három évvel ezelőtt,a Charlie Hebdo című szatirikus hetilap elleni támadásra emlékeztek. A szertartáson résztvett Emmanuel Macron francia államfő is. Ezután az épület előtt a kéttámadó egyike által lelőtt rendőrre emlékeztek. 2015. január 7-én kétfegyveres férfi, 11 embert ölt meg a lap szerkesztőségében. A testvérekkel két nappal később végeztek egy rendőrségi akcióban.

Németországban elkezdődött az egyeztetés a nagykoalíció megújításáról. A Kereszténydemokrata Unió, a testvérpárt bajorKeresztényszociális Unió és a Német Szociáldemokrata Pártküldöttsége a tervek szerint öt napon keresztül folytat előzetes egyeztetést egy újabb közös kormány megalakításáról. Ha nem sikerül megállapodni, kisebbségi kormányt alakíthat a tavaly szeptemberi választáson győztes CDU/CSU pártszövetség, vagy előrehozottválasztást tartanak.

A brit miniszterelnök szerint London olyan szabadkereskedelmi megállapodásra törekszik az Európai Unióval, amely az áruk és aszolgáltatások kereskedelmére egyaránt kiterjed. Theresa May a BBC-nek kijelentette: kormánya vámmentes kereskedelmi kapcsolatrendszert kíván fenntartani az unióval a brit uniós tagság megszűnése után is, olyan egyedi megállapodás alapján, amely nem más országok által követett modellekre épül.

Tárgyalást kezdeményez az észak-koreai vezetővel az amerikai elnök. Donald Trump egyben reményét fejezte ki, hogy kedvezően alakulnaka két Korea közötti tárgyalások. Kim Dzsong Un pénteken egyezettbele, hogy hivatalos tárgyalásokat tart a jövő héten Dél-Koreával, néhány órával azután, hogy Washington és Szöul megállapodott: elmarad az Egyesült Államok és Dél-Korea szokásos évi közös hadgyakorlata.

Közzétette Izrael az országból kitiltottak listáját. Húsz olyan külföldiszervezet szerepel a listán, amelyek támogatják az Izrael-ellenes bojkottot. A listán európai, észak- és dél-amerikai egyesületek, valamint egy dél-afrikai, és egy nemzetközi szervezet szerepel.

Elhunyt France Gall francia énekesnő, az 1965-ös Eurovíziós Dalfesztivál győztese. A művész 70 évesen halt meg Párizsban, daganatos betegség miatt. Legnagyobb sikereit azokkal a dalokkal aratta, amelyeket férje, Michel Berger írt neki.

