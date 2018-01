A népakarat helyreállítása évének nevezte 2018-at Európa számára Orbán Viktor - a nap hírei

A kormánytól független nyugdíjbiztosítási alap létrehozását is tartalmazza az MSZP nyugdíjasoknak szóló programja. Egy év alatt 60 százalékkal csökkent az Európai Unióba illegálisan érkezettek száma.

A népakarat helyreállítása évének nevezte 2018-at Európa számára a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor Németországban a Keresztényszociális Unió szövetségi parlamenti képviselői háromnapos tanácskozásán beszélt erről. A magyar kormányfő Horst Seehofer bajor miniszterelnökkel, a CSU vezetőjével közösen tartott tájékoztatón úgy fogalmazott: az európai emberek nem kívánnak terrorveszélyben élni, azt akarják, hogy legyen közbiztonság, hogy a határokat megvédjék. Horst Seehofer bejelentette: Bajorország szövetséget hoz létre a közép-európai államokkal és személyesen vezeti a kezdeményezést. Bajorország nagyobb kereskedelmi forgalmat bonyolít le a visegrádi országokkal, mint Franciaországgal és Nagy-Britanniával.

Az idén is folytatódnak az adócsökkentések, amelyek mintegy 60 milliárd forintot hagynak a családoknál és a lakosságnál - jelentette ki a parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár. Tállai András elmondta: a kevesebb közteher mellett az adóadminisztráció alóli mentesülés is egyre több magánszemélyt érint és a vállalkozások adóterhei is csökkennek. A magyar vállalkozások jelenleg Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adóját fizetik.

A családok évében több figyelem irányul a fiatalokra is - jelentette ki a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin az InfoRádióban kiemelte: a fiatalok továbbtanulását, munkavállalását és családalapítását is számos eszközzel támogatja a kormány. Az államtitkár a január elsején életbe lépett intézkedések között említette a nyelvvizsga díjának visszatérítését, a diplomás gyed jogosultsági idejének emelését.

A kormányváltás szükségességére szeretné felhívni a választók figyelmét a 11, különböző politikai hátterű volt kormánytagból a héten megalakult „Válasszunk! 2018” nevű mozgalom - mondta Balázs Péter volt uniós biztos. A Bajnai kormány külügyminisztere az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: a tömörülés nem akar párttá alakulni, nem akar árnyékkormány lenni. Hangsúlyozta: azt szeretnék, hogy az állampolgárok olyan demokratikus ellenzéki pártra szavazzanak, amely a mozgalom által felsorolt nyolc ponttal egyet tud érteni. Ezek között szerepel a mindenki számára elérhető egészségügyi ellátás, a nemzetközileg versenyképes oktatás újrateremtése, illetve a hatékony határellenőrzés.

A kormánytól független nyugdíjbiztosítási alap létrehozását is tartalmazza az MSZP nyugdíjasoknak szóló programja - jelentette be az ellenzéki párt elnöke. Molnár Gyula az Inforádióban elmondta: a koncepció tartalmazza a minimum-ellátás megduplázását, a svájci indexálás visszaállítását és a 13. havi nyugdíjnak megfelelő, egyszeri ellátást, amelynek összege mostani számítás szerint 120 ezer forint.

Az LMP szerint az Állami Számvevőszék jogtalanul helyezett kilátásba csaknem 9 millió forintos bírságot a párt irodabérlésével kapcsolatban. Kanász-Nagy Máté, az ellenzéki párt szóvivője azt mondta: az LMP megküldte észrevételeit az ÁSZ-nak, amelyben tételesen cáfolta, hogy alacsony lenne 400 ezer forintos irodabérlési költsége. Az LMP az Alkotmánybírósághoz fordul.

Tavaly is rekordot döntött a magyar turisták által Horvátországban töltött vendégéjszakák száma, ami meghaladta a 3 milliót - közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség. 2016-hoz képest tavaly 11,6 százalékkal több vendég 9,3 százalékkal hosszabb ideig tartózkodott az adriai államban. Magyarország ezzel a 8. legjelentősebb küldő piacnak számított.

A szlovák miniszterelnök szerint Brüsszel nem kényszerítheti országát migránsok befogadására. Robert Fico erről a cseh kormányfő látogatásán beszélt. Andrej Babiš első hivatalos útja Pozsonyba vezetett. A szlovák és a cseh kormányfő hangsúlyozta, hogy a migránskvótákról szóló döntés elutasítása miatt Magyarország, Csehország és Lengyelország ellen megindított uniós kötelezettségszegési eljárás tekintetében a V4-ek szolidaritást fognak mutatni egymás iránt.

Csökkenti az osztrák kormány az országban dolgozók, illetve legálisan tartózkodók külföldön élő gyermekei után járó szociális juttatásokat. A dpa német hírügynökség adatai szerint tavalyelőtt 132 ezer gyermek után összesen 273 millió eurónyi juttatás került ilyen módon külföldre, főként Magyarországra, Szlovákiába és Lengyelországba. Az Európai Bizottság megvizsgálja az intézkedést.

Tavaly 60 százalékkal csökkent az Európai Unióba illegálisan érkezettek száma az előző évhez képest. Az uniós part- és határvédelmi ügynökség jelentéséből kiderül, hogy 2017-ben összesen 204 ezer embert regisztráltak a hatóságok az olasz és a görög szigeteken, illetve Spanyolországban. Az érkezettek több mint fele Olaszországban ért partot.

Nem lát lehetőséget előrelépésre Törökország uniós csatlakozásában a francia államfő. Emmanuel Macron a török elnökkel tartott találkozó után ezt a többi között a tavaly júliusi államcsínykísérlet utáni nagyszabású megtorlással és az emberi jogok helyzetével indokolta. Recep Tayyip Erdogan az uniós csatlakozási folyamatra utalva közölte: Törökország belefáradt, hogy egy esetleges uniós tagságra várjon és ez lehet, hogy döntésre kényszeríti Ankarát.

